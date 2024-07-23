"3 وقائع".. الأهلي يصعد تجاوزات لقاء بيراميدز في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

ينتظر النادي الأهلي قرار لجنتي المسابقات في رابطة الأندية المصرية والانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، عما حدث في مباراة الفريق ضد بيراميدز، مساء أمس.

وفاز الأهلي على بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تجاوز بالألفاظ من لاعبي ومسؤولي المنافس، ولدينا ملف كامل ولكن ننتظر قرارات لجنتي المسابقات والانضباط".

واضاف: "هناك تجاوزات قام بها مروان حمدي مهاجم بيراميدز بسب جماهير الأهلي بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حضور رئيس ناديه، كذلك قام ثنائي بيراميدز محمد الشيبي ومحمود زلاكة بالاعتداء على لاعب الأهلي حسين الشحات، أثناء سقوطه على الأرض وانشغال حكم المباراة بالحديث مع حكم تقنية الفيديو".

وواصل: "الواقعة الثالثة تتمثل في الاتهام الصريح الذي صدر عن اللاعب محمود عبد العاطي دونجا عندما اتهم حكم المباراة بالرشوة من خلال حسابه الرسمي على منصة "انستجرام".

وأتم المصدر تصريحاته: "قرارات لجنة المسابقات والانضباط ستحدد رد فعل النادي الأهلي من تقديمه شكاوى ومذكرات رسمية إلى كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق لاعبيه وجماهيره".

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