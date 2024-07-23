"من الصفع لـ الطرد".. ماذا حدث في الذكرى السنوية لأزمة الشحات والشيبي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الإثنين 23 يوليو 2024، مفارقة غريبة، بمرور عام كامل على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وفي يوم 23 يوليو 2023، نشبت الأزمة الشهيرة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 28 من الدوري المصري.

وانتهت هذه المباراة لصالح بيراميدز بثلاثية نظيفة، وعقب نهاية اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الشحات والشيبي وتفاقمت بصفع الشحات للشيبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، مقطع فيديو للشحات وهو يصفع الشيبي يعد توجيه السباب إليه.

وفي مباراة أمس، مر عام كامل على هذه الأزمة التي وصلت إلى المحاكم المدنية وصدر قرار بحبس الشحات عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه.

وفي الذكرى السنوية لأزمة الشحات والشيبي، تكرر الأمر بين الثنائي، وشهدت مباراة أمس تدخل الشيبي على الشحات في إحدى الكرات، مما أثار غضب الأخير الذي كان سيشتبك معه، إلا أن لاعبي الفريقان منعوا الأمر.

وجاء قرار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بطرد الشيبي بسبب التدخل العنيف على الشحات، وأثناء خروج الأول من ملعب المباراة رفع قميصه تجاه مدرجات جماهير الأهلي.

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