شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: أتوقع حصد من 7 لـ11 ميدالية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية جاهزة بكل عزيمة وإصرار على تشريف الملايين من الشعب المصرى فى دورة الألعاب الأولمبية، موضحا أن الدولة المصرية قدمت كل ما تملك من أجل إعداد أبطالنا الرياضيين فى شتى الألعاب لتحقيق طموحات الجماهير المصرية فى الدورة الأولمبية.

وتابع ياسر إدريس: أتوقع حصد البعثة المصرية من 7 إلى 11 ميدالية فى الأولمبياد، وواثق فى إمكانية تحقيق المنتخب الأوليمبى لكرة القدم ميدالية فى باريس.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الغرض من التأكيد على امتلاك البعثة المصرية عددا جيدا من اللاعبين القادرين على تحقيق ميداليات أولمبية حتى يغلق الطريق على من يريد هدم طموحنا فى الرياضة المصرية خاصة من المستبعدين من اللجنة الأولمبية وأتباعهم عبر حسابات وهمية على السوشيال ميديا.



وواصل المهندس ياسر إدريس قائلا: مصر الآن فى الرياضة يشهد لها العالم بتقدمها، وأثق تماما فى الإعلام المصرى والجماهير المصرية والسوشيال ميديا الحقيقية على دعم جميع الأبطال المصريين فى أولمبياد باريس.



وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا بد من وجود تعاون مشترك من جانب اللجنة ووزارة الشباب والرياضة وكل الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق النجاح المرجو فى أولمبياد باريس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى خلافات مطلقا، والهدف القادم هو تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر فى المحافل العالمية.



وأردف: «قمنا بتلبية كل مطالب الاتحادات الرياضية، وطلبنا من الوزارة التدعيم وقامت بالموافقة على كل المطالب، والأهم الفترة المقبلة من الجميع التكاتف من أجل تحقيق إنجازات فى أولمبياد باريس».



وأضاف: «قمنا بتذليل كل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، وكل اتحاد عليه أن يساهم فى حل أى مشكلة، ولا يوجد أى شىء يستدعى مطلقا تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهو دائما داعم للجميع ولا يتأخر عن تلبية المطالب من اجل تحقيق النجاح».



وأكمل: «لدينا نحو 150 رياضيا سيشاركون فى الأولمبياد، وأتمنى أن يوفق لاعبونا فى كل الرياضات من أجل تحقيق الإنجازات خصوصا فى ظل المنافسة القوية المنتظرة فى الأولمبياد».