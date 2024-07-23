شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخبات مصر الجماعية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:10 م
تشارك مصر فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل ، بـ منتخبات جماعية على صعيد كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة .
ونرصد لكم مواعيد منافسات منتخبات الفراعنة فى الألعاب الجماعية بأولمبياد باريس كالتالى :كرة القدم
الأربعاء 24 يوليو:
مصر × جمهورية الدومنيكان «6 مساء»
السبت 27 يوليو:
مصر × أوزبكستان «6 مساء»
الثلاثاء 30 يوليو:
مصر × إسبانيا «4 عصرا»
السبت 27 يوليو: مصر × المجر «12 ظهرا»
الاثنين 29 يوليو: مصر × الدنمارك «3 عصرا»
الأربعاء 31 يوليو: مصر × فرنسا «8 مساء»
الجمعة 2 أغسطس: مصر × النرويج «10 مساء»
الأحد 4 أغسطس: مصر × الأرجنتين «12 ظهرا»
السبت 27 يوليو:
مصر × بولندا «6 مساء»
الثلاثاء 30 يوليو:
مصر × إيطاليا «10 صباحا»
الجمعة 2 أغسطس:
مصر × البرازيل «2 ظهرا»
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