شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخبات مصر الجماعية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك مصر فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل ، بـ منتخبات جماعية على صعيد كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة .

ونرصد لكم مواعيد منافسات منتخبات الفراعنة فى الألعاب الجماعية بأولمبياد باريس كالتالى :

الأربعاء 24 يوليو:

مصر × جمهورية الدومنيكان «6 مساء»

السبت 27 يوليو:

مصر × أوزبكستان «6 مساء»

الثلاثاء 30 يوليو:

مصر × إسبانيا «4 عصرا»

السبت 27 يوليو: مصر × المجر «12 ظهرا»

الاثنين 29 يوليو: مصر × الدنمارك «3 عصرا»

الأربعاء 31 يوليو: مصر × فرنسا «8 مساء»

الجمعة 2 أغسطس: مصر × النرويج «10 مساء»

الأحد 4 أغسطس: مصر × الأرجنتين «12 ظهرا»

السبت 27 يوليو:

مصر × بولندا «6 مساء»

الثلاثاء 30 يوليو:

مصر × إيطاليا «10 صباحا»

الجمعة 2 أغسطس:

مصر × البرازيل «2 ظهرا»