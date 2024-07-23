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مواعيد مباريات منتخبات مصر الجماعية فى أولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:10 م

تشارك مصر فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل ، بـ منتخبات جماعية على صعيد كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة .

ونرصد لكم مواعيد منافسات منتخبات الفراعنة فى الألعاب الجماعية بأولمبياد باريس كالتالى :

كرة القدم

الأربعاء 24 يوليو:
مصر × جمهورية الدومنيكان «6 مساء»
السبت 27 يوليو:
مصر × أوزبكستان «6 مساء»
الثلاثاء 30 يوليو:
مصر × إسبانيا «4 عصرا»

كرة اليد

السبت 27 يوليو: مصر × المجر «12 ظهرا»
الاثنين 29 يوليو: مصر × الدنمارك «3 عصرا»
الأربعاء 31 يوليو: مصر × فرنسا «8 مساء»
الجمعة 2 أغسطس: مصر × النرويج «10 مساء»
الأحد 4 أغسطس: مصر × الأرجنتين «12 ظهرا»

الكرة الطائرة

السبت 27 يوليو:
مصر × بولندا «6 مساء»
الثلاثاء 30 يوليو:
مصر × إيطاليا «10 صباحا»
الجمعة 2 أغسطس:
مصر × البرازيل «2 ظهرا»

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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