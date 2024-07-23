شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مسائى لمنتخب الطائرة فى فرنسا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب رجال الكرة الطائرة مراناً مسائيا اليوم بباريس ، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة معسكرًا فى بولندا تخلله بطولة ودية، حيث خسر المنتخب أمام ألمانيا بنتيجة “3-1“ كما خسر أمام بولندا بنتيجة “3-0“ وخسر أمام سلوفينيا بنتيجة “3-1“.

وشارك منتخب الطائرة أيضا فى معسكر مغلق فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ثم توجه إلى اليابان وشارك فى مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني، ثم شارك في بطولة كأس التحدي العالمي التي أقيمت في الصين وحقق المنتخب المصري المركز الثالث الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة المنتخب المصري للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبًا بواقع 12 لاعبًا أساسيًا ولاعب واحد احتياطي وهم: “حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي“.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بجوار كل من: “البرازيل، إيطاليا، وبولندا“.

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات كالتالي:-

- يوم 27 يوليو، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره بولندا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 30 يوليو، يواجه المنتخب المصري نظيره إيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 2 أغسطس، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت باريس.