شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطور صراع الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على قمة الدوري بالموسم الجاري، سواء القمة التاريخية بين الأهلي والزمالك، أو قمة مسابقة الموسم الجاري بين الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وبيراميدز متصدر جدول المسابقة، وبدأت معالم قمة الجدول تتضح بشكل أكبر قبل نهاية المسابقة بنحو 3 جولات بخلاف المباريات المؤجلة.

س: ماذا فعل الأهلي وبيراميدز في مواجهتي الذهاب والإياب بالدوري؟ ج:نجح النادي الأهلي في الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، وذلك خلال مباراتي الذهاب والإياب، وانتصر الأهلي في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-2، قبل أن يكرر الانتصار مجدداً في مباراة الدور الثاني بهدف نظيف. س: ما هو ترتيب بيراميدز والأهلي بعد خوض مواجهتي الدوري؟ ج:يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، حيث خاض السماوي 29 مباراة، فاز خلالهم في 21 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 51 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر. س: ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري؟ ج:يتبقى للنادي الأهلي 8 مباريات فقط في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، من بينهم 3 مواجهات مؤجلة بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة في البطولات القارية والدولية خلال الفترة الماضية، وجاءت مباريات الأهلي المتبقية كالتالي:- المصري: 26 يوليو- سيراميكا: 29 يوليو- البنك الأهلي: 1 أغسطس- المقاولون العرب: 4 أغسطس- سموحة: 8 أغسطس- زد: 11 أغسطس- انبي: 14 أغسطس- مودرن سبورت: 17 أغسطس س: ما هي المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري؟ ج:يتبقى لبيراميدز 5 مباريات فقط في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:ـ الزمالك: 28 يوليوـ فاركو: 30 يوليوـ زد: 4 أغسطسـ الداخلية: 14 أغسطس- طلائع الجيش: 17 أغسطس س: من هو الفريق الأقرب للتتويج بالدوري؟ ج:رغم الهزيمة أمام الأهلي مازال فريق بيراميدز يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، إلا أن الفريق الأحمر يحتفظ بـ 3 مباريات مؤجلة في حالة الفوز بهم سيتخطى في النقاط فريق بيراميدز بفارق 7 نقاط، وهو ما يعزز فرص الفريق الأحمر.