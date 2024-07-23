شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الهضيبى بطلة الطاولة: الأولمبياد حلم سعيت واجتهدت لتحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مريم الهضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة أن مشاركتها في أولمبياد باريس كان حلم حاولت وسعيت وتعبت حتى تحققه وبالفعل شاركت مع منتخب مصر كلاعبة اساسية في الفريق

وقالت اللاعبة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها كانت تتمنى أن تشارك في منافسات الفردي والفرق ولكن طموحها مثل كل لاعب تعب واجتهد وطور من نفسه علي قدر الامكانيات المتاحة لها، واضافت ان هدفها وزملائها الفوز وتكرار انجاز بطولة العالم والتى وصلت فيها لادوار متقدمة وحققت افضل نتيجة.

أشارت مريم انها لن تستطيع أن تقول "ننافس علي ميدالية "لانها صعبة جدا في وجود ابطال الصين واليابان وشرق اسيا بصفة عامة لكن نحاول نوصل لادوار ومراكز متقدمة ان شاء الله.

تابعت اللاعبة ان الاتحاد كان يساعدها في حدود الإمكانيات المتاحة بالسفر والمشاركة في بطولات دولية طول الموسم للاحتكاك القوي، وبالفعل المشاركة فى كتير من المشاركات والحمد لله الاتحاد بالتعاون مع وزارة الرياضة نجحوا فى تنظيم معسكر حاليا في المانيا قبل الاولمبياد بمشاركة دول من افريقيا واوربا شهد احتكاك وتمرين قوي استعداد للبطولة.

وقالت مريم إن الدعم لها بصفة خاصة حيث تم تكريمها من جانب الجامعة، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وكان التشجيع لها علي بذل الجهد والتعب لتحقيق افضل النتايج وكما أن الوزارة كان لها كبير في تسهيل السفر واللحاق بالمنتخب حتي تتمكن من المشاركة منذ البداية وكل الشكر لاتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي، وماجد عاشور المدير الفنى، و عماد مصيلحى مدرب، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية علي دعمهم وتشجيعهم المستمر وباذن الله نقدر نحقق نتائج مشرفه لتنس الطاولة المصرية