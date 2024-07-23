شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تلتقط الصورة الرسمية لبارالمبياد باريس بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تقوم البعثة البارالمبية المصرية غدا الأربعاء بالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وتم اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد التقاط الصورة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، بالإضافة إلى الأبطال المتأهلين إلى الدورة البارالمبية و كذلك المدربين و الإداريين.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في بارالمبياد باريس، أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية، يأتي تزامنا مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعب ولاعبة حتى الآن.