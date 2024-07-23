شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لن نصمت ضد تجاوزات لاعبي بيراميدز وننتظر قرارات المسابقات والانضباط والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر في الأهلي، أن النادي لن يتقدم بشكاوي رسمية ضد أحداث مباراة بيراميدز أمس إلا إذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد تجاوزات لاعبي بيراميدز في مباراة الفريقين، أمس ، الأثنين، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح المصدر أن الأهلى ينتظر اجتماع لجنتي المسابقات والانضباط باتحاد الكرة المُرتقب خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرار بشأن تجاوزات لاعبي بيراميدز.

وتابع المصدر : لاعبو الأهلى تعرضوا لتجاوزات من نظرائهم في بيراميدز خلال وبعد المباراة ، معددا ..أبرز هذه التجاوزات ما صدر من مروان حمدي مهاجم بيراميدز الذي وجه اتهامات قاسية وألفاظاً خارجة لجمهور الأهلي.

تابع المصدر : ثنائي بيراميدز محمد الشيبي ومحمود زلاكا اعتديا على حسين الشحات خلال وقوع الأخير على الأرض إثر إحتكاك عنيف من الشيبي أثناء انشغال حكم المباراة بالحديث مع حكم الـ VAR .

وأكد المصدر أن محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز أثار حالة الغضب بين جمهور الأهلي بسبب إتهامه لحكم المباراة بالرشوة عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وينتظر النادي الأهلي قرارات لجنة المسابقات والانضباط لتحديد موقفه من هذه التجاوزات ، خاصة وأن جماهير الأهلي طالبت إدارة النادي باتخاذ قرارات حاسمة وقوية تحمي لاعبي الفريق من أية تجاوزات.