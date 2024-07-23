شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه الشكر للسفير الفرنسي بالقاهرة لحل أزمة تأشيرات بعثة الأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر إلي السفير الفرنسي بالقاهرة، السيد إيريك شوفالييه، وذلك لحل أزمة تأخير إصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ووعد السفير الفرنسي في القاهرة بالعمل تنسيقًا وتعاونًا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتذليل أي عقبات أخري، متمنيًا التوفيق للبعثة المصرية في باريس.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور سفير مصر في فرنسا السيد علاء يوسف، وذلك لمتابعته المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية، وتذليل كافة العقبات للبعثة.