شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنع إرسال القائمة والتشكيل على جروب "واتس اب" خوفاً من التسريب والان مع تفاصيل الخبر

قررالجهاز الفنى لنادى الزمالك عدم إرسال قائمة الفريق والتشكيل قبل المباريات على جروب "الواتس اب" الخاص باللاعبين خوفاً من تسريبها لوسائل الإعلام ومن أجل الحفاظ على السرية التامة للفريق.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في فرض السرية على الفريق،وعدم تسريب أخباره لوسائل الإعلام كما كان يحدث في الفترات السابقة.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز على عدم الكشف عن قائمة الفريق الأبيض فى المباريات المقبلة كما كان معتاد في الفترات السابقة وذلك إيماناً منه أن هذا الأمر سيفرض السرية على الفريق،ويثيرالحيرة لدى المنافس.

ويرى جوميز،أنه ليس من المنطقى أن يعرف الجميع تفاصيل قائمة الزمالك قبل كل مباراة،واللاعبين المنضمين والغائبين خاصة أن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على مستقبل الفريق في الفترات القادمة من وجهة نظره التى يرى أنها سليمة.

وبدأ جوميز بتجرلة تطبيق هذا القرار من مباراة طلائع الجيش وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السادى عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE) حيث لم يعلن عن قائمة الزمالك قبل اللقاء على غير العادة.