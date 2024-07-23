7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 23 يوليو 2024، العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها بيراميدز يوقع عقوبة مالية على الشيبى بعد الطرد أمام الأهلي، والمنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأخير استعدادا لضربة البداية فى أولمبياد باريس.

بيراميدز يوقع عقوبة مالية على الشيبى بعد الطرد أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز علي تطبيق لائحة العقوبات علي المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق، بعدما تلقي بطاقة حمراء "طرد" خلال مواجهة الأهلي التي جمعتهما أمس الاثنين بالدورى المصرى.

المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأخير استعدادا لضربة البداية فى أولمبياد باريس

يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لخوض مباراة الدومينيكان غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

الزمالك يقرر الاستئناف على غرامة فرجاني ساسي

استقرمسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تقديم استئناف على قضية فرجانى ساسى التى يطالب فيها بـ 696 ألف يورو، وذلك بعدما رفع اللاعب قضية ضد النادى.

الأهلي يعيد فتح ملف التعاقد مع يحيى عطية الله فى الميركاتو الصيفي

أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمرالموسم المقبل، في ظل وجود نقص فى تلك الجبهة منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس واضطرار الجهاز الفني للاعتماد على كريم فؤاد وعمر كمال للعب في تلك الجبهة.

الزمالك يقرر تسديد مستحقات نداى كاملة

استقر مسؤولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تسديد مستحقات إبراهيما نداى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كاملة، لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة، بعد استقرار الزمالك على رحيل اللاعب عن ميت عقبة.

الفوج الثانى من بعثة مصر يطير إلى باريس لخوض الأولمبياد

غادر الفوج الثانى من بعثة مصر صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

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