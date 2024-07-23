شكرا لقرائتكم خبر عن 148 لاعب ولاعبة يمثلون الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الاتحادات الرياضية الأولمبية دعما ماليا حكوميا إجماليا بلغ 1.148 مليار جنيه خلال أعوام 2022 - 2023 - 2024 والذى تم تخصيص 516 مليون جنيه منه على برنامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد باريس 2024، وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من مصر، الآتى:

ألعاب القوى

تأهل 6 لاعبين إلى أولمبياد باريس وهم: «مصطفى عمرو ومحمد مجدى فى رمى الجلة، ومصطفى عبدالخالق وإيهاب عبدالرحمن فى رمى الرمح، مصطفى الجمل فى رمى المطرقة، وإسراء عويس فى الوثب الطويل».

رفع الأثقال

تأهل خمسة لاعبين من مصر فى منافسات رفع الأثقال إلى باريس 2024، هم: «عبدالرحمن محمد وزن +102 كجم، كريم كحلة وزن 89 كجم، حليمة عبدالعظيم وزن +81 كجم، نعمة سعيد وزن 71 كجم، وسارة سمير وزن 81 كجم».

المصارعة

تأهل 11 لاعبا ولاعبة إلى باريس 2024، وهم: «محمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم، عبداللطيف منيع وزن + 130 كجم، مؤمن ربيع وزن - 60 كجم، محمود عبدالرحمن وزن -77 كجم، محمد مصطفى متولى وزن 87 كجم، محمد على جبر وزن - 97 كجم، جمال عبدالناصر وزن - 57 كجم، عمرو رضا وزن - 74 كجم، مصطفى الضرس وزن - 97 كجم، ضياء الدين جودة وزن +125 كجم، وندى مدنى وزن - 50 كجم».

الملاكمة

تأهلت يمنى عياد بطلة المنتخب المصرى للملاكمة إلى باريس 2024 كأول لاعبة مصرية فى التاريخ، وذلك بعد فوزها على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بالسنغال، وتأهل عبدالرحمن عرابى لاعب منتخب مصر للملاكمة بعد حصد الميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية، عقب تحقيق الفوز على ملاكم تنزانيا يوسف لوكاسى بنتيجة 5-0 فى منافسات وزن تحت 80 كجم. كما تأهل عمر العوضى إلى الأولمبياد، بعد التتويج بالميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية بعد الفوز عبر الكونغولى مايبيا ستيف بنتيجة 3-1، فى منافسات وزن تحت 71 كجم. الجودو حجز يسرى سامى لاعب المنتخب المصرى للجودو صاحب الـ20 عاما وصاحب برونزية بطولة العالم للشباب مقعده فى أولمبياد باريس، من خلال التصنيف الأولمبى، وذلك بعد مشاركته الأخيرة فى بطولة العالم التى أقيمت بالإمارات، كما تأهل عبدالرحمن عبدالغنى فى وزن 81 كجم، من خلال الكوتة القارية.

التايكوندو

تأهلت آية شحاتة لاعبة المنتخب المصرى للتايكوندو إلى أولمبياد باريس 2024 عقب تأهلها لنهائى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة داكار بالسنغال، كما نجح أحمد وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو بوزن تحت 68، فى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وذلك عقب الوصول للمباراة النهائية بالتصفيات الأفريقية. كما أحرز البطل الأوليمبى العالمى سيف عيسى الميدالية الفضية ببطولة أفريقيا للكبار G4 بأبيدجان ليتأهل بالتصنيف الأولمبى لدورة الألعاب الأولمبية باريس كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحقق سيف عيسى الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الكياك والكانوى

تأهلت البطلة المصرية سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكياك والكانوى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد تتويجها بالميدالية الفضية خلال ببطولة أفريقيا والتى أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

السلاح

تأهل 21 لاعبا ولاعبة «12 لاعبا بواقع 9 أساسيين و3 احتياطيين، و9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و2 احتياطى»، إلى الأولمبياد، وضمنت مصر تواجدها فى الأولمبياد على صعيد الفرق والفردى للرجال والسيدات فى سلاحى الشيش وسيف المبارزة «3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطى» فى كل سلاح، بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل «3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطى»، بينما تشارك ندى حافظ فقط فى منافسات الفردى لسلاح السيف سيدات.

الفروسية الفروسية

تأهل الفارس نائل نصار إلى الأولمبياد بعد تصدره ترتيب الفرسان للمجموعة F ليفوز لمصر بمقعد فى فردى فروسية قفز الحواجز.

الرماية

تأهل عزمى محيلبة بطل رماية الإسكيت إلى أولمبياد باريس بعدما حقق الميدالية الذهبية فى بطولة العالم التى أقيمت بكرواتيا، كما تأهل محمد حمدى لاعب المنتخب المصرى للرماية، عقب تحقيق الميدالية الذهبية فى سباق البندقية ضغط هواء فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية السادسة عشر والتى أقيمت فى مصر، وتأهلت الرامية المصرية ريماس خليل إعقب تحقيقها الميدالية الفضية فى منافسات البندقية 10 متر «ضغط هواء» بالبطولة الأفريقية السادسة عشر. كما تأهلت هالة الجوهرى لاعبة المنتخب المصرى للرماية بعدما حققت الميدالية الذهبية فى منافسات فردى المسدس هواء 10 متر بالبطولة الأفريقية، وحجزت أميرة أبو شقة بطلة المنتخب المصرى للرماية مقعدها فى الأولمبياد بعدما فازت بالميدالية الذهبية فى منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية. وتأهل عمر هشام لاعب المنتخب المصرى للرماية بعدما حقق الميدالية الفضية فى منافسات الإسكيت بالبطولة الأفريقية، وتأهل إبراهيم كُريم عقب حصد الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر 3 أوضاع رجال خلال منافسات البطولة الأفريقية للرماية والبندقية. وحجزت مريم طارق لاعبة المنتخب المصرى للرماية مقعدها فى الأولمبياد بعدما حصدت الميدالية الذهبية فى منافسات أطباق الحفرة بالبطولة الأفريقية، وحصدت الزهراء شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية «كوتة» فى وزن 50 متر بندقية 3 أوضاع فى البطولة الأفريقية، لتتأهل إلى باريس 2024. حققت نور عباس الميدالية الذهبية فى سباق 25 متر مسدس سيدات بالبطولة الأفريقية، لتتأهل إلى أولمبياد 2024، وتأهل الرامى المصرى عمر أكيد إلى باريس 2024 بعد تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية.

السباحة السباحة تأهل مروان القماش بطل المنتخب المصرى للسباحة، إلى أولمبياد باريس 2024 فى سباق 1500 متر حرة وذلك بعد احتلال المركز التاسع فى بطولة العالم للسباحة التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية، بزمن 14:55.19 دقيقة فى التصفيات، كما تأهلت لجين عبدالله لتمثيل المنتخب المصرى للسباحة فى منافسات 200 متر حرة، عن طريق المقعد الأفريقى والذى حصلت عليه لأول مرة فى تاريخها. السباحة التوقيعية «مقعدان» السباحة التوقيعية «مقعدان» تأهل المنتخب المصرى للسيدات للسباحة التوقيعية إلى باريس 2024، بعد تأهله إلى نهائى الفرق فى بطولة العالم للألعاب المائية التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179.03 نقطة، كما تأهل الثنائى هنا هيكل وملك طوسون، فى منافسات الزوجى بعد صعودهم إلى نهائى بطولة العالم للألعاب المائية. الغطس الغطس تأهل محمد فاروق إلى باريس 2024 بعد حصد الميدالية الذهبية فى منافسات سلم 3 متر زوجى متحرك بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فى دولة جنوب أفريقيا، وتأهل رامز ضياء بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات سلم ثابت 10 متر بالبطولة الأفريقية. كما ضمنت مها عامر التأهل إلى الأولمبياد بعد حصد ذهبية منافسات سلم 3 متر زوجى متحرك فى البطولة الأفريقية، وتأهلت ملك توفيق إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات سلم ثابت 10 متر بالبطولة الأفريقية. التجديف التجديف تأهل البطل المصرى عبدالخالق البنا إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما حقق الميدالية الذهبية فى منافسات التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى تونس، كما تأهل أحمد خالد ومحمد قوطة لأولمبياد باريس 2024 فى سباق زوجى مزدوج المجداف رجال خفيف، وحقق الثنائى الميدالية الذهبية وخطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

الشراع

تأهل على بدوى لاعب منتخب مصر للشراع إلى باريس 2024، عقب تحقيق لقب بطولة أفريقيا للرجال iLCA7، والتى أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باى بالغردقة ، ونجح على بدوى فى حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل نهاية الجولة الأخيرة فى البطولة . كما حققت خلود منسى لاعبة المنتخب المصرى لقب البطولة الأفريقية للشراع للسيدات iLCA6، والتى أقيمت أيضا فى مصر، حيث نجحت اللاعبة فى حسم اللقب فى منافسات اليوم الأخير.

6 مقاعد للجمباز الإيقاعى نجحت علياء صالح فى التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها فى منافسات البطولة الأفريقية، المقامة حاليا فى رواندا، كما خطف منتخب مصر للجمباز الإيقاعى أيضا تذكرة التأهل للأولمبياد على مستوى الفرق بـ5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية. الجمباز الفنى يحجز مقعدين تأهلت جنى محمود لاعبة المنتخب المصرى للجمباز الفنى إلى باريس2024 بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الفردى العام بالبطولة الأفريقية. كما تأهل عمر العربى بعد الفوز بالميدالية الذهبية فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فى المغرب. الجمباز الترامبولين يحجز مقعدا تأهلت ملك حمزة لاعبة المنتخب الوطنى لجمباز الترامبولين بعد مشاركتها فى منافسات البطولة الأفريقية والتى أقيمت فى تونس، وحجزت ملك حمزة مقعدها بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية فى تونس.

التنس تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب المصرى للتنس، إلى دورة الألعاب الأولمبية وفقا للكوتة القارية، حسب القوانين الجديدة بعد خروج اللاعبة الكينية بطلة دورة الألعاب الأفريقية وساندرا سمير ولميس الحسينى من قائمة أفضل 400 لاعبة. تنس الطاولة تشارك بعثة مصر لتنس الطاولة فى أولمبياد باريس بقائمة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 من الرجال و3 من السيدات، على أن يشاركوا فى منافسات الفرق والفردى، كما تأهل الزوجى المختلط عمر عصر ودينا مشرف إلى باريس 2024، بعد حصد ذهبية البطولة الأفريقية عقب الفوز على الزوجى النيجيرى فى المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية

تأهل المنتخب المصرى للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد باريس، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت فى المغرب عقب الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1 فى الدور النهائى، حيث يمثل المنتخب اللاعبتان «دعاء الغباشى، ومروة مجدى».

كرة اليد

تأهل المنتخب المصرى الأول للرجال لكرة اليد إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة «29-21» فى نهائى البطولة التى أقيمت فى مصر.

الكرة الطائرة

تأهل المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعدما تفوق على المنتخب التونسى بفارق النقاط فى التصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولى.

تأهل مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسى الحديث لأولمبياد باريس عقب فوزه بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم، كما قد تأهلت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصرى إلى أولمبياد باريس 2024. وفى نفس السياق على مستوى فردى الرجال تمكن أحمد الجندى من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضا إلى أولمبياد باريس 2024، وتأهلت أيضا سلمى أيمن إلى أولمبياد باريس من خلال التصنيف العالمى.

الخماسى الحديث

منتخب مصر لكرة القدم الأولمبى

تأهل منتخب مصر الأولمبى إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى المغرب.