شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية ينهى ترتيبات حفل زفافه غداً بعد إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مروان عطية لاعب خط وسط النادى الاهلى ترتيبات حفل زفافه المقرر إقامته غداً الاربعاء بأحد فنادق القاهرة بعدما حصل اللاعب على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بقرار من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الأهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز ,

وشارك مروان عطية فى مباراة الأهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.



تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



