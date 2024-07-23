رسالة قوية من إداري بيراميدز بعد الخسارة أمام الأهلي: تقولي منافسة؟ إحنا أبطال والله

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد زاهر، المدير الإدارى لفريق بيراميدز، رسالة قوية بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب "زاهر": "والله أبطال إن إحنا بنافس.. ألعب من غير الشيبى ده موقوف.. حاضر .. ألعب من غير رمضان صبحي وهو في أعلى فورمة وكان رايح منتخب بحجة منشطات وهمية.. حاضر".

وأضاف: "إبراهيم عادل واحد من أحسن اللاعيبة في مصر هيلعب معاك وبعدها يسافر.. لا معلش ده مصاب يوم 12 ويلعب مع المنتخب 14 سبحان الله مع إن حقي إنه ميروحش خالص.. بس برضه حاضر".

وتابع المدير الإداري لبيراميدز: "أكتر حاجة مضحكاني في موضوع إبراهيم عادل تصريحات عضو مجلس الجبلاية إن اتفاق لعب إبراهيم عادل اللي هو حقى أصلا وممكن ما يسافرش عادي بقرار مني كان بعلم المنافس طب هو ماله بالموضوع أصلا".

وأكمل: "إعادة شوط مباراة سموحة مع إن اللائحة واضحة، وبتقول المباراة تحتسب لبيراميدز.. بس برضه تاني حاضر، أول فريق يلعب بعد التوقف الدولي بيومين مع إن عنده نص الفريق مع المنتخبات في مخالفة صريحة للائحة.. حاضر".

وواصل: "أنت لازم تلعب الساعة 4 وبعدها 5 ونص في عز الحر مع إني بنافس، بس المنافس يلعب عادي بالليل.. حاضر، معلش أصل حكم مباراة المقاولون المفروض ميحكمش كارت معاهم لوقت اللزوم نطلعه".

واختتم أمد زاهر: "ظلم واضح من حكام مباراتين الدوري.. ويقولك الدوري ذهب لمن يستحق.. ناس في الرابطة واتحاد الكرة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد إنه بيدور على حقوقه وتقولي منافسة … إحنا أبطال والله".