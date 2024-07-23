في نهاية الدوري.. اتحاد الكرة يجري اختبارات لحكام الفار

ياسر رشاد - القاهرة - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اختبارات لحكام الفار غير الحاصلين على الرخص اللازمة، كما تعقد لجنة الحكام بالاتحاد لقاءات مع حكام الدوري المصري الممتاز، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية.

كما يعقد اليوم اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.

المنتخب الأوليمبي يستعد لمواجهة الدومينيكان

احتدم السباق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي فى تدريبات اليوم مع بدء العد التنازلي للقاء الدومينيكان المقرر له غدا الأربعاء فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بأولمبياد "باريس 2024".

ويتطلع نجوم المنتخب الذين أبهروا أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروضا أقوى فى المحفل الأوليمبي ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.

وشهد التدريب فاصل من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني، وأحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا