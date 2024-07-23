المنتخب الأوليمبي بالزي الأحمر والدومنيكان بالأبيض غدا في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الاجتماع الفني لمباراة مصر مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها غدا الأربعاء عن ارتداء منتخب مصر للفانلة الحمراء والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يرتدى الدومينيكان الزى الأبيض كاملا.

واحتدم السباق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي فى تدريبات الأمس مع بدء العد التنازلي للقاء الدومينيكان المقرر له غدا الأربعاء فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بأولمبياد "باريس 2024".

ويتطلع نجوم المنتخب الذين أبهروا أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروضا أقوى فى المحفل الأوليمبي ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.

وشهد التدريب فاصل من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني، وأحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز.

ترتيبات المنتخب الأولمبي قبل مباراة الدومينيكان

وكان بيدرو المنسق العام للمجموعة الثالثة قد عقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز الإداري والإعلامي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحضيرا لبدء منافسات المجموعة حيث حضر الاجتماع محمود حرب المدير الإداري للمنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي واحمد ايهاب الإداري.

وشهد الاجتماع مناقشات ومباحثات حول شئون المنتخب وأسفر عن إقامة تدريب الفراعنة يوميا الساعة السادسة مساء نفس موعد المباراة الأولى، وفتح التدريب لوسائل الإعلام 15 دقيقة قبل التدريب الختامي يوم الثلاثاء مع السماح للمدرب وثلاثة لاعبين باجراء مقابلات اعلامية مع مختلف وسائل الاعلام مع ضرورة تواجد المدير الفني أو المدرب المساعد فى مؤتمر صحفي يجري قبل المباراة بساعة، وكذلك الوصول قبل المباراة بساعة ونصف الساعة وبدء التسخين قبل المباراة بنحو 50 دقيقة.

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