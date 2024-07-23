محمد صلاح يقود قائمة ليفربول في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة الريدز التي تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكر تحضيري استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، قائمة تضم 28 لاعبًا حيث يخوض ليفربول مباراة ضد ريال بيتيس فجر السبت المقبل، قبل مواجهة آرسنال فجر الخميس 1 أغسطس، ثم مانشستر يونايتد فجر الأحد 4 أغسطس.

قائمة ليفربول المشاركة في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، تواجد النجم محمد صلاح وغياب أبرز اللاعبين الأساسين مثل ترينت ألكسندر أرنولد، داروين نونيز، لويس دياز، جو جوميز، أليكسيس ماك أليستر.

قائمة ليفربول لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية

حراسة المرمى: مارسيلو بيتالوجا، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، تسيميكاس، لوك تشامبرز، ناثانيل فيليبس، أوين بيك، نالو، فان دي بيرج، جاريل كوانساه، كونور برادلي، بن ديفيز.

خط الوسط: واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، هارفي إليوت، رايان جرافنبيرخ، ستيفان بايسيتيتش، جيمس ماكونيل، لويس كوماس، تايلر مورتون، لوكا ستيفنسون، تري نيوني.

خط الهجوم: محمد صلاح، كايدي جوردون، بن دوك، هارفي بلير.

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