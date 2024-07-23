شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اليوم اختبارات للحكام غير الحاصلين على رخص تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء اختبارات لحكام تقنية الفار غير الحاصلين على الرخص اللازمة، كما تعقد لجنة الحكام بالاتحاد لقاءات مع حكام الدوري المصري الممتاز، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية.

كما ينعقد اليوم اجتماعا بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.

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