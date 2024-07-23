شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي باللون الأحمر والدومنيكان بالأبيض غدا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الاجتماع الفني لمباراة مصر مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بأولمبياد "باريس 2024" المقرر إقامتها غدا الاربعاء عن ارتداء منتخب مصر للفانلة الحمراء والشورت الاسود والجورب الأسود بينما يرتدى الدومينيكان الزى الأبيض كاملا.

يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لخوض مباراة الدومينيكان غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

واستقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الدومينيكان في افتتاح مشوار أولمبياد باريس 2024، ويضم التشكيل كلا من: حمزة علاء في حراسة المرمى، أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي ، محمد شحاتة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل.

ومن المقرر أن يدفع ميكالى بأحمد عاطف قطة في مركز الجناح الأيسر، على أن يشارك زيزو في مركزه الأساسى كجناح أيمن لتحقيق أقصى استفادة من اللاعب الدولى.

ويخوض المنتخب الأولمبى اليوم مرانه الأخير بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لمواجهة الدومينيكان، ويشهد مران اليوم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفراعنة اللقاء والذى يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز في بداية المشوار.