شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف حقيقة رحيل محمد ناجي جدو عن الجهاز الفني لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد عن رحيل محمد ناجي جدو المدرب المساعد في جهاز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى وبيراميدز، باعتباره لاعب سابق فى الفريق الأحمر.

أكد المصدر في تصريحاته لليوم السابع انه لا صحة لما تردد حول رحيل "جدو" عن الجهاز المعاون لفريق بيراميدز، مشيرا الي ان المدرب يقوم بمباشرة عمله بشكل طبيعي ويتواجد في تدريب الفريق الذي سيقام اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وسقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري، خلال مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح مهدداً على قمة جدول الترتيب بعد الخسارة أمام منافسه المباشر، حيث خسر السماوي في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات قبل انتهاء مسابقة الدوري وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي..

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- زد: 4 أغسطس

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس