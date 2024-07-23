شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم نسائي ياباني يدير مباراة مصر أمام الدومينكان بافتتاح الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يدير طاقم حكام نسائي بقيادة اليابانية يوشيمي ياماشيتا مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جمهورية الدومينكان في المباراة المقرر لها السادسة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بأولمبياد "باريس 2024

وجاء طاقم الحكام الياباني كالتالي :حكم ساحة: اليابانية يوشيمي ياماشيتا

مساعد أول : ماكوتو بوزونو "يابان"

مساعد ثاني: ناعومي تيشيروجي " يابان "

حكم رابع: أوديت هاميلتون " جامايكا".

حكم VAR: التايلاندي سيفاكورن بو أودوم

حكم مساعد VAR: الأرجنتيني هيكتور باليتا.

يختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لخوض مباراة الدومينيكان غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

واستقر روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الدومينيكان في افتتاح مشوار أولمبياد باريس 2024، ويضم التشكيل كلا من: حمزة علاء في حراسة المرمى، أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي ، محمد شحاتة، محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل.

من المقرر أن يدفع ميكالى بأحمد عاطف قطة في مركز الجناح الأيسر، على أن يشارك زيزو في مركزه الأساسى كجناح أيمن لتحقيق أقصى استفادة من اللاعب الدولى.

ويخوض المنتخب الأولمبى اليوم مرانه الأخير بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لمواجهة الدومينيكان، ويشهد مران اليوم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفراعنة اللقاء والذى يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز في بداية المشوار.