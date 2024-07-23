شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد انضمام ديانج لنادى الخلود السعودي لبدء تجربة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي في مباراة المصري المقرر لها الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري على أن ينضم اللاعب بعدها لنادي الخلود السعودي لمدة موسماً على سبيل الإعارة.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في الخلود خلال الأيام الماضية إجراءات ضم ديانج لمدة موسماً على سبيل الإعارة مقابل 600 ألف دولار.

ورغم أن الخلود طلب ضم ديانج منذ أيام إلا أن مسئولو الأهلي نجحوا في إقناع النادي السعودي بتأجيل إنضمام اللاعب إلى يوم 27 يوليو الجاري أي في اليوم التالي لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وشارك ديانج بديلاً في مباريات الأهلي الماضية وأخرها مواجهة بيراميدز في الجولة الـ31 لبطولة الدوري التي أقيمت أمس ، الأثنين، وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وينوي الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر الاستعانة بـ ديانج في مباراة المصري التي ستكون الأخيرة للاعب المالي مع المارد الأحمر هذا الموسم حيث سيبدأ بعدها رحلة الإعارة للنادي السعودي.

من ناحية أخرى ، عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف ، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".