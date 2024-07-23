شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. 7 مدربين مستمرون فى الموسم الجديد و9 أندية بقيادة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أندية دورى المحترفين فى الاستعداد للموسم الجديد من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى المصري الممتاز "دوري نايل"فى الموسم المقبل، حيث يصعد أول 3 أندية للممتاز ويهبط آخر 3 أندية للقسم الثالث، وهو النظام الذى يطبق للموسم الثانى على التوالى.

ونجحت أندية بتروجت وغزل المحلة و حرس الحدود فى خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى الموسم الماضى، بينما هبط كل من دكرنس وجمهورية شبين ومكادى ومصر المقاصة والنجوم والنصر للتعدين للقسم الثالث.



واحتفظت 7 أندية بالمدربين للموسم الجديد، بينما قامت 9 أندية بتغيير المدربين من أجل التأهل للممتاز، فيما بقى فريق راية حتى الآن يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل محمد حليم.



الاستقرار شعار 7 أندية

رفعت 7 أندية شعار الاستقرار هو الحل وعدم تغيير المدربين وهى كل من القناة الذى جدد تعاقمه مع أحمد العجوز، وكذلك كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا مع ياسر الكنانى، وديروط مع علاء إبراهيم، وبروكسى الذى يقوده محمد حامد، وأبو قير للأسمدة مع محمد عطية، ولافيينا مع أحمد صلاح، وأخيرا سبورتنج مع أحمد فاروق الذى كان قاب قوسين أو أدنى من خطف بطاقة الممتاز.

9 مدربين جدد

فيما تعاقدت 9 أندية مع مدربين جدد وجاءت كالتالى: طنطا مع محمد حليم، أسوان مع حسام عبد العال، وادى دجلة مع محمد الشيخ، السكة الحديد مع رضا شحاتة، بترول أسيوط مع سعد صبحى، وى مع عمرو أنور، منتخب السويس مع أحمد عبد المقصود، المنصورة مع رضا العيسوي، وأخيرا الترسانة مع جمعة مشهور الذى قاده آخر مباراتين فى الدورة الرباعية للصعود.



راية يبحث عن مدرب جديد

ويبحث فريق راية عن التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل محمد حليم وتعاقده مع فريق طنطا فى الموسم الجديد.



تنقلات المدربين :

-محمد حليم من راية إلى طنطا.

-عمرو أنور من طنطا إلى وي

-أحمد عبد المقصود من بترول أسيوط إلى منتخب السويس

-جمعة مشهور من وى إلى الترسانة.