ورطة في الزمالك وغضب من زيادة الاشتراكات .. جويلي يكشف مستجدات أخبار الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي بالوفد مصطفى جويلي ،عن آخر المستجدات الخاصة بأخبار نادي الزمالك ، والتي جاء على رأسها أزمة إيقاف القيد عن الفريق الأبيض على خلفية مستحقات الجهاز الفني الأسبق ، كذلك الأوضاع الداخلية وشكاوى عدد من الأعضاء.





وقال جويلي خلال برنامج أبيض في أبيض عبر قناة الخليج 365 الإعلامية ، أن الزمالك حتى الآن يواجه مشكلة الإيقاف من القيد على خلفية عدم سداد مستحقات معاوني فيريرا الثلاثة “مدرب الأحمال ، مساعد المدرب ، محلل الأداء ” مشيرًا إلى أن القصة في طريقها إلى الحل بسداد إدارة الأبيض قيمة مالية تقارب الـ 100 ألف دولار ، على الرغم من إعلان إدارة المالك في وقت سابق حل المشكلة على خلفية تسوية مستحقات خالد بو طيب بدفع قيمة مالية له وباقي القيمة على أقساط مجدولة بالاتفاق بين الطرفين.

كما كشف جويلي عن دهشة جوميز المدير الفني من الأخبار التي تتداول عن أسماء صفقات جديدة للزمالك ، موضحا أن جوميز حتى الآن لايعلم أي شئ عن أي من الأسماء المذكورة ، رغم حاجة الفريق الماسة لصفقات مميزة قبل مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر إقامتها 27 سبتمبر بالمملكة العربية السعوديبة.

وعن الأوضاع داخل الزمالك بالنسبة للاشتراكات ، كشف جويلي ، عن غضب عدد من الأعضاء ووقوع مشادة مع خالد حسنين عضو مجلس الإدارة ومحاصرة المبنى الإداري على خلفية زيادة الاشتراكات الخاصة بالتجديد السنوي ، مطالبين بعدم زيادة القيمة والبقاء على المبلغ الأخير التابع للعام الماضي.

للمزيد من التفاصيل عبر حلقة برنامج أبيض في أبيض تقديم الناقد الرياضي مصطفى جويلي وتصوير محمود عبد الموجود ..