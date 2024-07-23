عبد الجليل : الزمالك أفاد الأهلي كثيرًا بانسحابه من قمة الدور الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد عبد الجليل لاعب النادي الاهلي الأسبق بقدرات مارسيل كولر مدرب الأحمر بعد الفوز بالأمس على بيراميدز والاقتراب من صدارة الدوري.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "كولر تفوق كثيرا على بيتسو موسيماني في قصة تجهيز كل اللاعبين، الجنوب إفريقي كان يعتمد على 14 لاعب فقط، بينما باقي الأسماء كانت بعيدة، كولر صنع مجموعة كبيرة من اللاعبين قادرة على اللعب في أي وقت".

وأتم: "الأهلي يمتلك مستوى أفضل من ذلك، ولا أريد أن استعين بمقولة صالح سليم، حتى لا تزعل مني باقي أندية الدوري المصري". وأكمل: "الزمالك منح الأهلي راحة، وبيراميدز جعل مسئولي المارد الأحمر أكثر تلاحمًا وقوة مع جماهيره، الأندية المنافسة في مصر (ناس طيبة)، وحتى مشجعي بيراميدز جاءوا لتشجيع الأهلي في المباراة.