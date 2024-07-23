حقيقة اقتراب ريال مدريد من ضم نجم النصر السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن سعي ريال مدريد الإسباني لضم نجم نادي النصر السعودي، إيميرك لابورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لـ «ذا أثليتيك» البريطانية.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية، إلى أن لابورت يتقاضى راتبًا قدره 15 مليون دولار سنويًا، خلاف امتيازات أخرى بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يصعّب مهمة النصر في التنازل عنه.

وتبين مصادر «ذا أثليتيك»، أنا المدافع الإسباني إيمريك لابورت، لا يمانع مغادرة النصر للذهاب إلى نادي ريال مدريد أو أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

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وأخبرت تقارير إسبانية، في وقت سابق من يونيو الماضي، أن النصر مستعد للتنازل عن بطاقة لابورت، نظير 15 مليون يورو، الذي انتقل من مانشستر سيتي بصفقةٍ كلفت 27.5 مليون يورو.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر، صيف 2023، بموجب عقد يستمر حتى 2026، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ودافع عن ألوان فريقه السعودي في 40 مباراة بمختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجَّل خلالها أربعة أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.