موعد إعلان عقوبات مباراة بيراميدز ضد الاهلي في الدوري المصري

تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز أمس الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وتنتظر رابطة الأندية تقرير حكم مباراة بيراميدز ضد الاهلي من أجل إعلان العقوبات على الفريقان.

وتعرض محمد الشيبي للطرد في الدقيقة 80 خلال المباراة بعد أن تدخل بشكل قوي ضد حسين الشحات لاعب الاهلي.

وأيضًا تعرض خالد عبد الفتاح ظهير الاهلي للطرد بعد تلقي بطاقتين صفراوتين.

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وأشارت التقارير إنه سيتم الإعلان عن العقوبة قبل مباراتي يوم الجمعة، حيث سيواجه الاهلي المصري ويلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وسيواجه الاهلي نظيره المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة القادم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما يواجه بيراميدز نظيره الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.