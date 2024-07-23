رحيل منبوذ جماهير الاتحاد السعودي إلى الدوري التركي

اقترب منبوذ جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن فيليبي جوتا محترف فريق الاتحاد السعودي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف العميد.

جوتا لم يحظ بثقة جماهير اتحاد جدة لبقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل، حيث لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مشاركته مع الاتحاد حتى الآن.

وجاء اقتراب رحيل اللاعب البرتغالي فيليبي جوتا عن صفوف الاتحاد السعودي بعد أن حسمت الإدارة العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي تركي أبو عيشة، أن فيليبي جوتا تلقى عرضًا رسميًا من نادي بشكتاش التركي لكسب خدماته بالإعارة لمدة موسم.

ويقيم حاليًا فريق الاتحاد السعودي معسكره التدريبي استعدادًا للموسم الجديد في إسبانيا.

وبدأ العميد السعودي رحلته في معسكر إسبانيا بخسارة أمام التشي الإسباني بثنائية نظيفة.