حمد الله يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاتحاد السعودي

كتب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رسالة وداعية مؤثرة إلى نادي الاتحاد السعودي وجماهيره، بعد رحيله عن صفوف العميد.

وأعلن نادي الشباب السعودي، رسميا، تعاقده مع المهاجم عبد الرزاق حمد الله، بعد الخروج من حسابات العميد في الموسم الجديد.

وقال حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “قصتي معكم لم تكن كأي قصة كانت كلها تحديات ومغامرات ونجاحات.. قصة مليئة بالكثير من الحب والعشق والاحترام”.

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وأضاف حمد الله: “غادرت النادي الآن، وستبقى الذكريات الجميلة التي عشتها في قلبي.. ولا يسعني إلا أن أشكر جميع من كانوا في الإدارة بقيادة أخي وحبيبي أنمار الحائلي وصديقي العزيز أحمد الكعكي”.

وتابع المهاجم المغربي: “وأشكر كل العاملين في النادي واحداً تلو الآخر وشكر خاص لإخواني اللاعبين وأتمنى لهم حظا سعيداً”.

وواصل: “وشكري الكبير سيكون موجها للجمهور الفخم الذي كان دائما سنداً لي وعشت معكم لحظات لن تُنسى وستظل في ذاكرتي ما حييت”.

واختتم هداف الدوري السعودي للمحترفين في 3 مناسبات سابقة قائلا: “أخيراً وفقكم الله ودمتم بألف خير.. أحبكم”.