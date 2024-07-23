بعد مشادته مع المدرب.. الزمالك يتخذ قرار ضد مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، معاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق بعد دخوله في مشادة مع أحمد مجدي مدرب الفريق في المباراة الماضية أمام الداخلية.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الماضية على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الزمالك والداخلية، دخول مصطفى شلبي في مشادة مع أحمد مجدي المدرب العام للفريق، على خلفية عدم اتباع بعض التعليمات في الملعب، وتدخل مدير الكرة وبعض اللاعبين لإنهاء الأزمة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، قرار مدير الكرة بتوقيع عقوبة على مصطفى شلبي، وفقا للائحة بعد خروجه عن النص في مواجهة الداخلية.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني حذر مصطفى شلبي من تكرار هذا الأمر مرة آخرى، سوف يعرضه للاستبعاد من المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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