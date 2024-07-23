وسام أبو علي يحقق رقما قياسيا في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، رقما قياسيا في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز.

وسجل وسام هدف فوز الأهلي على بيراميدز في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الهدف رفع وسام رصيده إلى 3 أهداف مع الأهلي أمام بيراميدز، ليصبح الهداف التاريخي لهذه المواجهة بالتساوي مع عمرو السولية وعبد الله السعيد وإيريك تراوري. وفقا لترانسفير ماركت

الهدافون التاريخيون لمباراة الأهلي وبيراميدز

1.وسام أبو علي (الأهلي) - 3 أهداف

2.عبد الله السعيد (الأهلي وبيراميدز) - 3 أهداف

3.عمرو السولية (الأهلي) - 3 أهداف

4.إيريك تراوري (بيراميدز) - 3 أهداف

5.مؤمن زكريا (الأهلي) - هدفين

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