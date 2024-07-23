"حط رجلك في بطنه ورشوة".. كيف علق لاعبو بيراميدز على الهزيمة من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر نادي بيراميدز مباراته أمام الأهلي التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وعلق عدد من لاعبي بيراميدز على خسارتهم أمام الأهلي بهدف نظيف سجله وسام أبو علي.

ونشر محمود عبد العاطي دونجا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، صورة لحالة تحطيمية جدلية في المباراة بين وليد الكارتي وكريم فؤاد، وعلق: "كنت حط رجلك في بطنه يا وليد يمكن تاخدها ضربة جزاء.

وكتب دونجا على لقطة أخرى بين حكم المباراة ومدرب بيراميدز: "هو محدش قالك إني مرتشي، وموقوف قبل كده في قضية رشوة، طيب أنا بعرفك أهو، إني قبيض وبتاع رشاوي".

ومن جانبه، نشر أحمد سامي لقطتين لحالتين جدليتين في مباراة الأهلي وبيراميدز دون التعليق على الصور.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

اقرأ أيضًا:

وسام أبو علي يحقق رقما قياسيا في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

بعد مشادته مع المدرب.. الزمالك يتخذ قرار ضد مصطفى شلبي

"من الصفع لـ الطرد".. ماذا حدث في الذكرى السنوية لأزمة الشحات والشيبي؟ (صور)

"3 وقائع".. الأهلي يصعد تجاوزات لقاء بيراميدز في هذه الحالة