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صالح جمعة بتاع بنات وسهر؟.. اللاعب يرد ويعترف بندمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رد صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي والأهلي سابقا على اتهامه دائما بالسهر المتكرر في مسيرته الكروية.

وقال صالح جمعة في تصريحاته عبر بودكاست: "في بداياتي كنت شاب صغير عايش برا لما رحت المانيا ورحت البرتغال أي شاب بيعدي في مرحلة مراهقة في حياته لكن مع مرور السنين."

وأضاف: "ندمت على الفترة دي واحنا جيل اتظلم بسبب السوشيال ميديا لأن كان في ناس زمان بتعمل اوحش من كدة".

وأوضح: "أنا كنت عايز أفرض شخصيتي في الأول داخل النادي الأهلي، واللاعبين الكبار كانوا بيرفضوا كدة لكن مع الوقت اكتشفت أن نصائحهم ليا لمصلحتي"

وأكمل: "عماد متعب مؤدب جدا زيادة عن اللزوم وما حدث معه كانت خناقة تمرين عادية جدا كرة مشتركة عادية وكلمته بعدها اعتذرت له"

وأختتم تصريحاته: "حسام البدري مرة طردني من التدريب الجماعي بسبب تدخل قوي على أحمد فتحي واللاعب كان عصبي جدا، لكن البدري طردني في وقتها".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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