حكاية أول مباراة لمنتخب مصر في الأولمبياد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس 2024، غدا الأربعاء، بمواجهة الدومينيكان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويعيد هذا اللقاء الأذهان إلى الظهور الأول لمنتخب مصر في الأولمبياد، وبالتحديد عام 1920 في أنتويرب ببلجيكا، وأصبح آنذاك أول منتخب إفريقي وعربي يظهر في منافسات كرة القدم على المستوى الأولمبي والعالمي بشكل رسمي.

وفي يوم 28 أغسطس 1920، على ملعب جوليس آوتين، كانت أول مباراة لمنتخب مصر في الأولمبياد بمواجهة إيطاليا، وشاهد هذا اللقاء نحو 2000 متفرج.

وانتهت هذه المباراة بهزيمة منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الفراعنة حسن علوبة، في الدقيقة 30، بعدما تقدم إيطاليا.

وكان تشكيل منتخب مصر في المباراة الأولى بالأولمبياد كالآتي، كامل طه، محمد السيد، عبد السلام حمدى، على حسنى، محمد صبرى، جميل عثمان، حسين حجازى، حسن علوبة، توفيق عبدالله، السيد أباظة، زكى عثمان.

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