الخطيب يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، رسالة خاصة لجماهير النادي عقب الفوز على بيراميدز.

وأكد الخطيب في رسالته لجماهير الأهلي إنهم يضربون المثل في التضحية من أجل ناديهم، ووجودهم في المدرجات أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين.

وجاء نص رسالة الخطيب التي عرضتها صفحة الأهلي كالتالي: "عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية بكل قوة، وفي كافة المناسبات".

وأضاف: "إن هذه الجماهير الوفية ضربت المثل ولا تزال في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها، بل وتؤكد كل يوم أنها تلعب الدور الأكبر في تخطي أية صعوبات أو تحديات، وهو ما تقوم به حاليا مع فريق الكرة الذي يخوض منافسات قوية على بطولة الدوري".

وتابع: "أن مساندة الجماهير وشعورها بالمسئولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء".

وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح بإذن الله. وتمنى الكابتن محمود الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورا بكل المسئولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره".

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على بيراميدز بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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