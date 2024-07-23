صالح جمعة يعلق على قرار إيقافه في الدوري العراقي

ياسر رشاد - القاهرة - علق صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق على قرار إيقافه في الدوري العراقي، عندما كان يلعب ضمن صفوف نادي الكرخ.



وأكد صالح جمعة في تصريحات بالفيديو، أن الجميع كان يرى أن قرار إيقافه كان مبالغًا فيه، بسبب الإعتراض على الحكم، مشيرًا إلى أن هناك بعض المبارايات حكاما يتم الاعتداء عليهم باليد ولا يتعرض أحد للإيقاف.

وتابع: "من المحتمل أن تلك العقوبة لأنني مصري، لو كان لاعبا عراقيا هو من فعل نفس الأزمة، ما كان لينال نفس العقوبة، وهذا ما قاله لي أكبر الإعلاميين في العراق، وتحدثوا معي عن مشاكل وأحداث مر عليها سنين من لاعبين عراقيين فعلوا كوارث".

وأكمل: "سبب اعتراضي على الحكم أن مسافة 8 أو 9 أمتار بيني وبين الحكم، والاعتراض كان على أداءه في المباراة، خاصة أن موقف فريقي كان صعبا في جدول الترتيب، والمباراة بالنسبة لنا كانت مهمة جدًا وخسرنا بسبب خطأ، وسبحان الله بعدها مباشرة وقع خطأ من حكم كبير جدًا في مباراة فاصلة بالدوري العراقي، والأيام أثبتت أنني كنت على حق".