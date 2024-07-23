هل يعود ديفيد دي خيا الى الملاعب من بوابة الدوري السعودي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية أنجليزية ان ديفيد دي خيا حارس نادي مانشيستر يونايتد السابق و منتخب أسبانيا يبحث حاليا العودة من جديد الى الملاعب بعدما قضى الموسم الماضي دون التعاقد مع اي نادي جديد بعد مغادرته قلعة اولد ترافورد .

وكان ديفيد دي خيا قد نشر بوست على صفحته على الأنستجرام وضع فيه رمز الساعة الرملية مما يشير الى أقتراب انضمامه الى احد الاندية خلال الفترة القادمة .

وقالت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان ديفيد دي خيا يأمل بقوة في العودة الى الملاعب حيث تلقى في الاونة الاخيرة عدد من العروض للانضمام الى الدوري السعودي لكرة القدم و ايضا عرضا من احد اندية الدوري الامريكي واخيرا عرضا من احد اندية الدوري الايطالي ولم يتلقى اي عرض من الدوري الاسباني وهو ما يؤكد عدم امكانية عودته الى نادي اتلتيكو مدريد في الوقت الحالي .

وأشارت ذي اتلتيك الى ان ديفيد دي خيا يفضل الانتقال الى الدوري الايطالي حيث يرغب في العودة من جديد الى منتخب أسبانيا رغم صعوبة ذلك حيث سيكون عليه أبعاد احد الحراس الثلاثة الذين شاركوا في الفوز ببطولة يورو 2024 وهم اوناي سيمون و ديفيد رايا و أليكس ريميرو .