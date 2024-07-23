تدريبات إستشفائية للاعبي الزمالك المشاركين في مباراة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء الفقرة البدنية مع باقي اللاعبين داخل صالة الجيمانيزيوم، ثم خوض تدريبات تأهيلية واستشفائية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.