الاتحادات الأوروبية ومنظمة اللاعبين المحترفين تشكو الفيفا بسبب كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت مجموعة من الاتحادات الوطنية الأوروبية لكرة القدم و رابطة الاعبين المحترفين (فيبرو) بمذكرة شكوى رسمية الى المفوضية الأوربية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص قراره بإقامة مسابقة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقا .

وكانت العديد من الشكاوي قد تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن عدد المباريات الكبير الذي يخوضه اللاعبين في الموسم الواحد حتى أن لاعبين مثل لامين يامال و الكاي جوندوجان نجمي برشلونة على سبيل المثال شاركا في الموسم الماضي في حوالي 60 مباراة ما بين مشاركتهما مع النادي ومع المنتخب وهو الأمر الذي أعلنت الأندية الأوربية ومجموعة كبيرة من الاتحادات الكروية في الدول الاوربية رفضها له واكدت انه يشكل تهديد صريح لصحة الاعبين ولإمكانية تهديد مستقبلهم الرياضي .

وقال مصدر مسئول داخل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن الفيبرو وعدد كبير من روابط اللاعبين والأندية طالبت الاتحاد الدولي بضرورة تقديم تصور واضح وشفاف بشأن الالتزامات الدولية للاعبين خلال الفترة القادمة وكان اخر طلب تقدم في هذا الشأن خلال كونجرس الفيفا في ابريل 2024 .

واضاف المصدر في تصريحات لصحيفة الديلي ميل الانجليزية : للاسف يرفض الاتحاد الدولي وضع ممثلين لروابط الاعبين و الاتحادات الوطنية في دائرة صنع القرار بالنسبة لمواعيد البطولات واجندة المباريات .

وقال المصدر : الاجندة الدولية للمباريات ممتلئة عن اخرها بالمباريات وتعرض الدوريات المحلية لاخطار كبيرة الى جانب تعرض الاعبين لمخاطر صحية شديدة منتقدا طريقة اتخاذ الفيفا للقرارات التي لا تهتم سوى بمصالح الفيفا التجارية و حقوق بطولاته متجاهلة حقوق الدوريات المحلية و حقوق الاعبين وهي من اهم المهام التي يجب ان يقوم بها الفيفا .

واشار الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين انه لا يمكن الوقوف مكتوفين الايدي امام ما يقوم به الفيفا ولابد من الوقوف امام ما يقوم به الفيفا باتخاذ قرارات غير عادلة تجاه الاعبين والاتحادات الوطنية لذلك لم يكن هناك سوى اتخاذ اجراء قانوني قوي وهو تقديم مذكرة بكل انتهاكات الفيفا تجاه قواعد كرة القدم في الوقت الحالي الى المفوضية الاوربية لايقاف تلك الانتهاكات .