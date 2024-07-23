ريال مدريد يكتفي بصفقتي مبابي وايندريك ويرجىء التعاقد مع الفونسو ديفيز

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي ريال مدريد الاسباني ربما يكتفي بصفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي والاعب البرازيلي الشاب إيندريك فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد فشل محاولات النادي الملكي لضم الفرنسي ليني يورو الذي انتقل الى مانشيستر يونايتد الانجليزي .

وقالت صحيفة الماركا انه ربما تكون الصفقة الوحبيدة التي يحتمل اجراؤها هي صفقة انتقال النجم الكندي الفونسو ديفيز من بايرن ميونخ الالماني الى ريال مدريد الا ان تلك الصفقة ربما ايضا يتم ارجائها الى الصيف المقبل من اجل التعاقد مع الفونسو ديفيز في صفقة انتقال حر ودون سداد اي مقابل مادي لنادي بايرن ميونخ الالماني حيث ينتهي التعاقد مع ديفيز بنهاية الموسم المقبل .

وأشارت صحيفة الماركا الى ان بايرن ميونخ يرغب الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من اجل حسم صفقة الفونسو ديفيز الا ان ريال مدريد لا ينوي ابدا الموافقة على شروط بايرن ميونخ المالية وربما يؤجل التعاقد الى الموسم المقبل على غرار نجم النمسا ديفيد الابا الذي انتقل الى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ .

وشددت الماركا على اعجاب فينسنت كومباني المدير الفني البلجيكي لفريق بايون ميونخ بقدرات الفونسو ديفيز و محاولاته مع الادارة لتجديد تعاقد النجم الكندي قبل انتقاله بشكل حر الى ريال مدريد .