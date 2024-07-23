بيراميدز يكشف لـ "الخليج 365".. هل أصدر النادي بيانا بوقف مشروعه الرياضي في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بيان يفيد بوقف نادي بيراميدز استثماراته ومشروعه الرياضي في مصر.

وحرص موقع "الخليج 365" على التواصل مع أحد مسؤولي النادي السماوي وسؤاله عن مدى صحة هذا البيان المتداول.

ونفى المسؤول تماما كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف نادي بيراميدز استثماراته ومشروعه الرياضي في مصر، وقال: "كلام غير صحيح على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن بيراميدز خسر من النادي الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

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