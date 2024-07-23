شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 4 ميداليات لـ "الجودو والغطس" فى تاريخ الفراعنة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك الجودو و الغطس ميداليتين أولمبيتين لكل منهما فى تاريخ الفراعنة على صعيد الدورات الأولمبية ، قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للجودو فى أولمبياد باريس ،بلاعبين وهما عبد الرحمن عبد الغني في منافسات 81 كجم، ويسري سامي في منافسات 60 كجم.

ويشارك في منافسات الغطس 4 لاعبين هم: مها خالد ومحمد فاروق 10 متر، والثنائي ملك الحسين ورامز ضياء في منافسات مسافة 3 أمتار.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.