شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مشاركة تاريخية لمصر فى الأولمبياد قبل دورة باريس 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدف.

وتضم بعثة منتخب مصر الأولمبي كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع، و محمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

وخلال ظهور الفراعنة في الأولمبياد، سجل لاعبو المنتخب المصري خلال المشاركة في 36 مباراة 67 هدفًا، وكان أول الأهداف عن طريق حسن علوبة في مرمى بلجيكا بدورة أنتويرب 1920 والذي يعد أول هدف رسمي في تاريخ الفراعنة في أول ظهور خلال مباراة رسمية في الأولمبياد.

وجاءت النسخ التي شارك بها المنتخب الأولمبي كالتالي:

أنتويرب ببلجيكا 1920

باريس بفرنسا 1924

أمستردام بهولندا 1928

برلين بألمانيا 1936

لندن ببريطانيا 1948

هلسنكي بفنلندا 1952

روما بإيطاليا 1960

طوكيو باليابان 1964

لوس أنجلوس بأميركا 1984

برشلونة بإسبانيا 1992

لندن بإنجلترا 2012

طوكيو باليابان 2020.