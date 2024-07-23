شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم أمريكا في عقر دارها وتحصد ببطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

توج المنتخب الوطني لناشئات ببطولة العالم للاسكواش التى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري، ليحتفظ الفراعنة الصغار باللقب للمرة الـ11 و للعام الثاني على التوالي.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-0، حيث فازت أمينة عرفي في شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0، على كارولين فوتس وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-4.

كما فازت فيروز أبو الخير على ريا نافاني بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4 ,11-7, 11-5 .

ولم يُلعب الشوط الثالث بعدما تغلب أبطال الفراعنة في أول شوطين، لتفوز مصر باللقاء بنتيجة 2-0.

ويتصدر منتخب مصر لناشئات الاسكواش قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد 10 ألقاب يليه منتخبات، إنجلترا برصيد 5 بطولات، أستراليا برصيد 3 بطولات، وهونج كونج بطولة واحدة.

تتويج المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش باللقب جاء في مواسم: 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023، كما حقق منتخب مصر المركز الثانى مرة واحدة عام 2005.