شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم أمريكا في عقر دارها وتحصد ببطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - أسماء عمرالثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:55 م
توج المنتخب الوطني لناشئات ببطولة العالم للاسكواش التى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري، ليحتفظ الفراعنة الصغار باللقب للمرة الـ11 و للعام الثاني على التوالي.
وفاز المنتخب الوطني على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-0، حيث فازت أمينة عرفي في شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0، على كارولين فوتس وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-4.
كما فازت فيروز أبو الخير على ريا نافاني بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4 ,11-7, 11-5 .
ولم يُلعب الشوط الثالث بعدما تغلب أبطال الفراعنة في أول شوطين، لتفوز مصر باللقاء بنتيجة 2-0.
ويتصدر منتخب مصر لناشئات الاسكواش قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد 10 ألقاب يليه منتخبات، إنجلترا برصيد 5 بطولات، أستراليا برصيد 3 بطولات، وهونج كونج بطولة واحدة.
تتويج المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش باللقب جاء في مواسم: 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023، كما حقق منتخب مصر المركز الثانى مرة واحدة عام 2005.
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