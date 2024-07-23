شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياب عن الزمالك أمام بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى و التي تقام الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء ، وهو يعانى من غياب 9 لاعبين ، لأسباب مختلفة منهم للإصابة ومنهم للإيقاف، وآخرين للانضمام للمنتخب الأولمبى.

يغيب عن الزمالك كلا من أحمد مصطفى زيزو، و حسام عبد المجيد وزياد كمال، و محمد شحاتة للانضمام للمنتخب الأولمبى المشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام باريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويغيب للإصابة الثلاثى محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى، بينما يغيب الثنائى حمزة المثلوثى ومهاب ياسر للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الداخلية في المباراة السابقة.