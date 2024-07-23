شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو مديرا فنيا لكوم حمادة وعبد الحكيم مدربا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو مركز شباب كوم حماده الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة معتز إينو نجم الأهلى مديرا فنيا ويعاونه محمود عبد الحكيم كمدرب عام من أجل بدء فترة إعداد الفريق الذى ينافس بالقسم الثانى ب .



ويسعى مسئولو كوم حمادة للمنافسة على الصعود لدورى المحترفين خلال الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المجموعة .



وتعد كوم حمادة الوجهة الأولى لمعتز إينو كرجل أول بعدما تفرغ خلال الفترة الماضية في التحليل بالقنوات الفضائية .