شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب 7 لاعبين عن الأهلى فى مباراة المصري البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستمر غياب 7 لاعبين بالنادى الاهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدى وهم على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة ووالثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الاوليمبى.

ويعانى معلول من الاصابة بقطع فى وتر اكيليس فيما يعانى عمرو السولية من شد فى عضلة السمانة ويعانى أحمد عبد القادر من جزع في الرباط الخارجي للركبة، ويعانى محمود متولى من الاصابة بشد فى العضلة الضامة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.



تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



