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الشيبي بعد واقعة الشحات: والدتي أشرف من أي كان كيفما كان

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الشارقة - اميمة ياسر - خرج المغربي محمد الشيبي عن صمته، ورد على منتقديه عقب تدخله العنيف على حسين الشحات نجم النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما الاثنين في .

وخسر بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري، بهدف دون رد، سجله اللاعب وسام أبوعلي، بتمريرة حاسمة من إمام عاشور.

وتلقى الشيبي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تدخل عنيف على قدم حسين الشحات، دفع حكم المباراة الألماني للعودة لتقنية الفيديو، قبل أن يعود مشهرا البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المغربي.

وأشعل هذا التدخل مشاحنة بين لاعبي الفريقين إذ كان الشحات ينوي الاشتباك مع اللاعب المغربي لكن تدخل اللاعب الفلسطيني للنادي الأهلي وسام أبو علي ومنعه للشحات من القيام والوصول لمنافسه حال دون ذلك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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