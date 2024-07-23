تحرك عاجل من الأهلي ضد تجاوزات بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم النادي الأهلي بمذكرة عاجلة ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.

وطلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها.

الأهلي حقق الفوز على بيراميدز 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 66، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، من 26 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة من 29 مباراة لعبها الفريق.